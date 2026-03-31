Nel cuore di Milano, il Durini Design District riunisce 40 marchi del settore del design, che operano insieme sotto l’associazione Milano Durini Design. Questa zona si distingue per la presenza di numerose aziende specializzate in arredamento, illuminazione e accessori di alta qualità. La concentrazione di brand rappresenta un punto di riferimento per professionisti e appassionati del settore che visitano l’area.

Durini Design District è il distretto delle eccellenze del design, composto da 40 brand, raggruppati nell’associazione Milano Durini Design. Una intera via in cui il design “arreda“ 32mila metri quadri di spazi espositivi, un’ampia area che mescola estetica, progetti e prodotti che raccontano l’eccellenza del made in Italy. Fondata nel 2016 da sette aziende di via Durini e dall’architetto Massimo Salamone, Milano Durini Design è diventata la piazza del design nel cuore della città. Negli anni l’orientamento delle grandi aziende è stata “fare comunità“ per relazionarsi meglio con la clientela straniera e finalizzare l’organizzazione ad una maggiore inclusività, fare rete fra tutte le realtà di design presenti nella via o nelle zone limitrofe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Durini Design District. I top brand fanno squadra

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