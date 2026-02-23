Mercoledì 3 | iniziate le riprese della nuova stagione Nel cast anche Winona Ryder

Mercoledì 3, le riprese della terza stagione di Mercoledì sono partite a Dublino, in Irlanda, portando sul set anche Winona Ryder. La produzione ha scelto questa città per le sue location suggestive e per le sue strutture moderne. Jenna Ortega torna a interpretare il ruolo principale, mentre il cast si prepara a girare scene che coinvolgeranno ambientazioni gotiche e misteriose. Le riprese continueranno nelle prossime settimane, creando attesa tra i fan della serie.

INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" Sono iniziate a Dublino, in Irlanda, le riprese della terza stagione di Mercoledì, la serie Netflix prodotta da Tim Burton e con protagonista Jenna Ortega. Wednesday 3 prende sempre più forma. Il terzo capitolo della serie Netflix ispirata alla storia della Famiglia Addams sarà ricca di novità e tante new entry nel cast. In precedenza era stato annunciato il nome di Eva Green, chiamata a vestire gli oscuri panni di Zia Ophelia, la presunta sorella scomparsa di Morticia Addams. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Mercoledì 3, Winona Ryder entra nel cast: "È perfetta per questo mondo" Iniziate a Londra le riprese di ‘Mercoledì’, la terza stagioneLe riprese della terza stagione di “Mercoledì” sono iniziate a Londra, a causa della richiesta di nuovi ambienti più suggestivi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Mercoledì delle Ceneri, inizia il cammino della Quaresima: Un tempo favorevole per fare memoria della nostra conversione a Dio realizzatasi attraverso l’accoglienza del Vangelo di Cristo e la prima Pasqua dei cristiani; Oggi è il Mercoledì delle Ceneri: inizia la Quaresima!; Sconfitta in Norvegia: Bodø/Glimt-Inter 3-1; Le ceneri, il digiuno, il viola, i milanesi in ritardo: tutti i segni dell'inizio di Quaresima. Mercoledì 3 su Netflix, al via le riprese della terza stagione: il castSono ufficialmente iniziate a Dublino, in Irlanda, le riprese della terza stagione di 'Mercoledì', la serie più vista di sempre su Netflix. Al cast della ... lapresse.it VIDEO| Sono ufficialmente iniziate in Irlanda le riprese della terza stagione di MercoledìSono ufficialmente iniziate a Dublino, in Irlanda, le riprese della terza stagione di Mercoledì, la serie più vista di sempre su Netflix. dire.it Winona Ryder entra nel cast di Mercoledì 3! Come annunciato dalle pagine social ufficiali di Netflix, l'attrice interpreterà il ruolo di Tabitha. Winona tornerà a lavorare con Jenna Ortega. Le due infatti avevano già recitato fianco a fianco in Beetlejuice Beetlejuic - facebook.com facebook Winona Ryder entra nel cast della terza stagione di “Mercoledì”. x.com