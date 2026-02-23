Mercoledì 3 | iniziate le riprese della nuova stagione Nel cast anche Winona Ryder

Mercoledì 3, le riprese della terza stagione di Mercoledì sono partite a Dublino, in Irlanda, portando sul set anche Winona Ryder. La produzione ha scelto questa città per le sue location suggestive e per le sue strutture moderne. Jenna Ortega torna a interpretare il ruolo principale, mentre il cast si prepara a girare scene che coinvolgeranno ambientazioni gotiche e misteriose. Le riprese continueranno nelle prossime settimane, creando attesa tra i fan della serie.

Sono iniziate a Dublino, in Irlanda, le riprese della terza stagione di Mercoledì, la serie Netflix prodotta da Tim Burton e con protagonista Jenna Ortega. Wednesday 3 prende sempre più forma. Il terzo capitolo della serie Netflix ispirata alla storia della Famiglia Addams sarà ricca di novità e tante new entry nel cast. In precedenza era stato annunciato il nome di Eva Green, chiamata a vestire gli oscuri panni di Zia Ophelia, la presunta sorella scomparsa di Morticia Addams.

