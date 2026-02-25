Winona Ryder entra nel cast della terza stagione di Mercoledì e ritrova Tim Burton e Jenna Ortega Le riprese sono già iniziate a Dublino

C’è un filo rosso che attraversa la carriera di Winona Ryder e porta dritto a Tim Burton. Quel filo, evidentemente, non si spezza mai. E questa volta porta l’attrice direttamente tra i corridoi della Nevermore Academy. Netflix ha annunciato ufficialmente che Winona Ryder entrerà nel cast della terza stagione di Mercoledì, la serie con Jenna Ortega che, fin dai primi episodi, è diventata un successo travolgente che continua a rinnovarsi. Le riprese, ha annunciato la piattaforma streaming con un video, sono appena iniziate vicino a Dublino, in Irlanda. Ryder interpreterà un personaggio di nome Tabitha. 🔗 Leggi su Amica.it

Mercoledì 3: iniziate le riprese della nuova stagione. Nel cast anche Winona RyderMercoledì 3, le riprese della terza stagione di Mercoledì sono partite a Dublino, in Irlanda, portando sul set anche Winona Ryder.

Mercoledì 3: Winona Ryder e Tim Burton di nuovo insieme per i nuovi episodiWinona Ryder partecipa alle nuove riprese di un progetto diretto da Tim Burton, dopo anni di collaborazione tra i due.

Temi più discussi: Mercoledì 3, Winona Ryder entra nel cast: È perfetta per questo mondo; Mercoledì, Winona Ryder entra nel cast della stagione 3; Mercoledì, Winona Ryder nella stagione:2 riprese al via in Irlanda; Mercoledì 3, nella nuova stagione arriva Winona Ryder.

Mercoledì, nuova stagione: riprese partite, Winona Ryder entra nel castLa terza stagione di Mercoledì accoglie Winona Ryder: cast, riprese e anticipazioni sui nuovi episodi della serie Netflix con Jenna Ortega. vgmag.it

Mercoledì, Winona Ryder entra nel cast della stagione 3Winona Ryder entra ufficialmente nel mondo di Mercoledì. L’attrice sarà guest star nella terza stagione della serie di successo Netflix, segnando una ... ciakmagazine.it

Mercoledì 3 dà il benvenuto a Winona Ryder: un nuovo capitolo al fianco di Tim Burton - facebook.com facebook

Mercoledì, Winona Ryder nella stagione:2 riprese al via in Irlanda x.com