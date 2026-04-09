Il futuro della Salernitana | ore decisive per la vendita della società

Da salernotoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro il 20 aprile, l'acquirente designate deve rispettare le clausole del preliminare, tra cui il versamento del 25% dell'aumento di capitale presso lo studio notarile romano. Questo passaggio è fondamentale per completare la vendita della società. La data stabilita rappresenta il termine ultimo per adempiere agli obblighi contrattuali e procedere con la formalizzazione dell'accordo. La procedura si avvia in vista della firma del rogito presso lo stesso studio notarile.

La data non cambia: entro il 20 aprile, l'acquirente Rufini, socio unico di Antarees, deve adempiere alle garanzie contrattuali, sancite nel preliminare, e versare il 25% dell'aumento di capitale nella sede notarile, lo studio romano presso il quale si terrà il rogito per la vendita della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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