Dubbi e domande sul futuro della Robur Il silenzio assordante della società

Da sport.quotidiano.net 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In assenza di comunicazioni ufficiali, il futuro della Robur resta incerto. La mancanza di dichiarazioni da parte della società e di aggiornamenti dal Siena Fc alimenta dubbi tra tifosi e osservatori. In questo scenario di silenzio, è importante seguire eventuali sviluppi ufficiali per comprendere l’orientamento del club.

Nessuna dichiarazione da parte di un dirigente, nessun comunicato ufficiale del Siena Fc. Niente di niente. Solo telefoni chiusi e silenzio. Come se sabato mattina, al Bertoni, non fosse successo nulla. Come se Tommaso Bellazzini (foto), domenica, fosse uscito dal tunnel insieme ai suoi ragazzi e non avesse caricato l’auto, in via Cavour, lasciando il proprio posto al match analyst Giacomo Cioni. Come se (almeno) uno dei tre presidenti del club, Jonas Bodin, Patrick Englund e Fredrik Dahlin non avesse assistito all’ennesima debacle della Robur dalla tribuna d’onore. Solo silenzio. Un silenzio che cela una mancanza di rispetto nei confronti della piazza e di chi le informazioni deve veicolarle e un’approssimazione, ormai evidente, della proprietà, lontana anni luce (fisicamente e nella ‘visione’ del gioco del calcio, evocata anche dalla curva) da chi alla Robur ci tiene davvero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

dubbi e domande sul futuro della robur il silenzio assordante della societ224

© Sport.quotidiano.net - Dubbi e domande sul futuro della Robur. Il silenzio assordante della società

Approfondimenti su Robur Futuro

"Sul Natale siamo in ritardo. C’è un silenzio assordante"

"Silenzio assordante sul ponte crollato sul Montone tra lo sconforto degli utenti e dei cittadini"

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Robur Futuro

Argomenti discussi: Sul progetto del Conservatorio i dubbi dell'architetto D'Angelo su trasparenza e professionalità; ChatGPT Salute lanciato in Australia, dubbi sulla sicurezza; Raccolta rifiuti: si avvicina la data di avvio dell’ultimo passaggio alla riorganizzazione; Dopo Valentino e Armani, cosa resta della moda italiana.

Ecm. Agenas risponde a tutti i dubbi sul nuovo sistema di formazioneSul sito dell'Agenas 63 domande e 63 risposte per fornire a provider, professionisti e aziende sanitariie tutte le informazioni utili sul nuovo sistema di formazione continua in medicina in vigore ... quotidianosanita.it

Graduatoria Medicina 2025, i principali dubbi degli studenti dopo la pubblicazione: tutte le risposteCome funziona il sistema della graduatoria di Medicina 2025, cosa fare se si è in attesa, immatricolazioni, corsi affini e risposte ufficiali alle domande più frequenti ... skuola.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.