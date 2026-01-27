In assenza di comunicazioni ufficiali, il futuro della Robur resta incerto. La mancanza di dichiarazioni da parte della società e di aggiornamenti dal Siena Fc alimenta dubbi tra tifosi e osservatori. In questo scenario di silenzio, è importante seguire eventuali sviluppi ufficiali per comprendere l’orientamento del club.

Nessuna dichiarazione da parte di un dirigente, nessun comunicato ufficiale del Siena Fc. Niente di niente. Solo telefoni chiusi e silenzio. Come se sabato mattina, al Bertoni, non fosse successo nulla. Come se Tommaso Bellazzini (foto), domenica, fosse uscito dal tunnel insieme ai suoi ragazzi e non avesse caricato l’auto, in via Cavour, lasciando il proprio posto al match analyst Giacomo Cioni. Come se (almeno) uno dei tre presidenti del club, Jonas Bodin, Patrick Englund e Fredrik Dahlin non avesse assistito all’ennesima debacle della Robur dalla tribuna d’onore. Solo silenzio. Un silenzio che cela una mancanza di rispetto nei confronti della piazza e di chi le informazioni deve veicolarle e un’approssimazione, ormai evidente, della proprietà, lontana anni luce (fisicamente e nella ‘visione’ del gioco del calcio, evocata anche dalla curva) da chi alla Robur ci tiene davvero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dubbi e domande sul futuro della Robur. Il silenzio assordante della società

