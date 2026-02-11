Parco Maugeri partono i lavori nell' area parcheggio | nuovo asfalto e cento posti auto

La prossima settimana partono i lavori per rifare l’asfalto nell’area parcheggio vicino al parco Maugeri, nel quartiere Libertà. Gli operai arriveranno per mettere a nuovo l’asfalto e creare cento nuovi posti auto. La zona sarà chiusa al traffico durante i lavori, che dovrebbero durare circa una settimana. I residenti aspettano con ansia questa riqualificazione, che dovrebbe migliorare la viabilità e offrire più spazio per le auto.

Partiranno la prossima settimana i lavori di riqualificazione dell'area parcheggio adiacente al parco Maugeri, nel quartiere Libertà. L'intervento rientra nell'ambito del contratto attuativo dell'accodo quadro triennale 20242026 per la manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e aree di.

