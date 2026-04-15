McLaren altro stop che fa rumore | Piastri si ferma nei test Pirelli e torna qualche ombra

Durante i test Pirelli di inizio 2026, la McLaren ha dovuto interrompere le prove con il pilota Piastri, che si è fermato prima del previsto. La squadra ha comunicato che l’incidente ha causato un nuovo stop, creando qualche preoccupazione tra gli addetti ai lavori. La pausa ha suscitato attenzione poiché si tratta di un episodio che si aggiunge ad altri problemi riscontrati finora in questa stagione.

La McLaren incassa un nuovo segnale poco rassicurante in questo avvio di 2026. Durante la prima giornata dei test Pirelli al Nurburgring, Oscar Piastri ha infatti dovuto interrompere in anticipo il proprio lavoro a causa di un problema tecnico sulla MCL40, lasciando così solo a metà il programma previsto per la sessione. Un intoppo che arriva in un momento particolare, con il Mondiale fermo dopo la cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita e con il prossimo appuntamento fissato per il primo weekend di maggio a Miami. La giornata era cominciata su pista bagnata, con McLaren e Mercedes impegnate nello sviluppo delle gomme Pirelli.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: F1, campanello d’allarme per la McLaren! Piastri si ferma nel corso dei test Pirelli al Nurburgring McLaren avvio in salita in Australia: Norris chiude quinto, Piastri si ferma prima del viaIl primo Gran Premio della stagione 2026 lascia alla McLaren sensazioni contrastanti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lambiase lascerà la Red Bull nel 2028: sarà Chief Racing Officer della McLaren; Retroscena Lambiase-McLaren: no secco all'Aston Martin; F1 sul divano: le pause più lunghe tra un GP e l’altro; Gianpiero Lambiase lascia reportedly la Red Bull per la McLaren: una partnership che cambia le regole del gioco finisce. McLaren, altro stop che fa rumore: Piastri si ferma nei test Pirelli e torna qualche ombraLa McLaren incassa un nuovo segnale poco rassicurante in questo avvio di 2026 . Durante la prima giornata dei test Pirelli al Nurburgring, Oscar Piastri ha infa ... sportface.it Com’è possibile che la McLaren rischi di perdere questo Mondiale?Dopo il Gran Premio del Qatar, che si è tenuto domenica scorsa ed era il penultimo di questa stagione di Formula 1, il Mondiale è ancora da decidere. Possono vincerlo in tre: l’inglese Lando Norris e ... ilpost.it McLaren e Mercedes archiviano i test Pirelli al Nurburgring: percorsi oltre 2000 km #F1 #Formula1 x.com Collezione McLaren F1 Dalla generazione anni ‘70 fino alla fine degli anni ‘90 Con piloti leggendari come Ayrton Senna, Alain Prost, Mika Häkkinen e altri… Un’epoca d’oro della Formula 1 Qual è la vostra McLaren preferita Saluti dall’Algeria facebook