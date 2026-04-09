Garante privacy indagato per corruzione ex Ad Ita Airways Lazzerini

L’ex amministratore delegato di Ita Airways è stato iscritto nel registro degli indagati in un’indagine che coinvolge anche i vertici del Garante per la privacy. L’indagine riguarda presunte irregolarità legate alla gestione della privacy e si concentra su incontri e decisioni prese in ambito istituzionale. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle accuse specifiche o sui capi di imputazione.

L’ex amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini, risulta indagato nell’inchiesta che riguarda i vertici del Garante per la privacy. La Procura di Roma gli contesta l’ipotesi di corruzione. Proprio questa mattina, la Guardia di Finanza ha svolto accessi negli uffici della compagnia per acquisire documenti. Al centro degli accertamenti le carte “Volare Classe Executive”, dal valore di circa 6mila euro, considerate tra i possibili benefici finiti sotto esame. Pm Roma dispone acquisizione atti assegnazione tessere Ita. Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza ha infatti acquisito documenti presso la sede di Ita Airways, su disposizione della Procura di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Garante privacy, indagato per corruzione ex Ad Ita Airways Lazzerini Leggi anche: Ita Airways e quelle super tessere regalate al Garante della Privacy: cosa c’è dietro Garante Privacy indagato: inchiesta su corruzione e peculatoCorruzione e peculato le ipotesi di reato: perquisita la sede dell’Autorità, la Procura di Roma indaga sui vertici Roma – Indagato l’intero collegio... Ita Airways, indagato l’ex Ad Lazzerini per corruzione. Guardia di Finanza nella sede della compagniaLe acquisizioni di documenti della Gdf riguardano il segmento di indagine su alcune tessere Volare Classe Executive, del valore di 6 mila euro ciascuna ... affaritaliani.it Inchiesta sul Garante della Privacy: indagato anche Lazzerini, ex ad di Ita AirwaysNuovi indagati nell'inchiesta sul Garante della Privacy. La Procura di Roma e le Fiamme gialle hanno indirizzato la loro attenzione su alcune tessere di Ita ... ilfattoquotidiano.it