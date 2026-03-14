Weekend alla scoperta dei tesori del Brindisino | cinque luoghi simbolo aperti al pubblico

Nel Brindisino, durante il fine settimana, cinque siti rappresentativi della zona saranno aperti al pubblico, offrendo l'opportunità di scoprire le testimonianze artistiche e storiche della provincia. Le località coinvolte sono state rese accessibili per consentire ai visitatori di esplorare i luoghi simbolo della cultura locale. L'iniziativa si svolge in diversi orari e viene promossa dall’amministrazione locale.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend L'arte e la storia della provincia di Brindisi si aprono al pubblico in un eccezionale weekend culturale. Sabato 14 e domenica 15 marzo, grazie all'iniziativa dell'associazione Le Colonne, cittadini e turisti potranno esplorare cinque luoghi simbolo del territorio attraverso un programma di visite guidate. Il percorso, che si snoda tra Brindisi, San Michele Salentino e Carovigno, offre un'esperienza immersiva nel patrimonio culturale della provincia. L'itinerario si estende poi a San Michele Salentino, dove aprirà le sue porte la Pinacoteca Comunale "Salvatore Cavallo", per concludersi a Carovigno con il suggestivo Castello Dentice di Frasso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati ‘Welcome to meraviglia’ fa tappa nel ferrarese: la Venere alla scoperta dei luoghi simbolo della cittàCento entra ufficialmente nel viaggio di ‘Welcome to meraviglia’, il progetto multimediale e interattivo promosso dal Ministero del Turismo che... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Weekend alla scoperta dei tesori del... Temi più discussi: Weekend romani: alla scoperta dei Castelli, per una gita di inizio primavera alle porte della Capitale; Weekend alla scoperta dei tesori del Brindisino: cinque luoghi simbolo aperti al pubblico; Tra natura e arte: weekend alla scoperta della Lecceta di Fregene e dei Musei Capitolini; Il Franciacorta accende il weekend con il Festival di Primavera. Weekend alla scoperta dei tesori del Brindisino: cinque luoghi simbolo aperti al pubblicoA Brindisi, i visitatori potranno accedere alla Palazzina del Belvedere, che ospita la prestigiosa Collezione Archeologica Faldetta, al Castello Alfonsino-Forte a Mare e allo storico Castello Svevo, ... brindisireport.it Dove andare nel weekend vicino Roma: la nostra guida per una gita di primavera ai Castelli Romani, tra natura vulcanica, borghi storici, laghi e trattorie tipicheFrascati, Nemi, Ariccia: tesori nascosti, vini pregiati e panorami mozzafiato per un weekend di primavera nei Castelli Romani ... ilfattoquotidiano.it Apriamo questo weekend con questa bellissima foto ricevuta da "Roberto Tarascio" che sembra essere stata scattata questa mattina in sella alla sua nuova fiammante Honda NSR 125 F appena ritirata nella primavera del 1988 con il sudore dei suoi sacrifici - facebook.com facebook Allerta Meteo, BOMBA DI NEVE nel weekend. Poi freddo polare dalla Russia: l'inverno SI SCATENA!!! MAPPE e DETTAGLI nel VIDEO x.com