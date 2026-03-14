Weekend alla scoperta dei tesori del Brindisino | cinque luoghi simbolo aperti al pubblico

Da brindisireport.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Brindisino, durante il fine settimana, cinque siti rappresentativi della zona saranno aperti al pubblico, offrendo l'opportunità di scoprire le testimonianze artistiche e storiche della provincia. Le località coinvolte sono state rese accessibili per consentire ai visitatori di esplorare i luoghi simbolo della cultura locale. L'iniziativa si svolge in diversi orari e viene promossa dall’amministrazione locale.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend L'arte e la storia della provincia di Brindisi si aprono al pubblico in un eccezionale weekend culturale. Sabato 14 e domenica 15 marzo, grazie all'iniziativa dell'associazione Le Colonne, cittadini e turisti potranno esplorare cinque luoghi simbolo del territorio attraverso un programma di visite guidate. Il percorso, che si snoda tra Brindisi, San Michele Salentino e Carovigno, offre un'esperienza immersiva nel patrimonio culturale della provincia. L'itinerario si estende poi a San Michele Salentino, dove aprirà le sue porte la Pinacoteca Comunale "Salvatore Cavallo", per concludersi a Carovigno con il suggestivo Castello Dentice di Frasso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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