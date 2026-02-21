Ravenna svela i suoi tesori | 3 palazzi storici aperti nel 2026

A Ravenna, la scoperta dei suoi tesori storici si arricchirà nel 2026 con l’apertura di tre palazzi antichi, eventi che attireranno visitatori e appassionati d’arte. La causa di questa novità è la quarta edizione di “Metti un pomeriggio a palazzo”, che permetterà al pubblico di esplorare dimore nobiliari chiuse da tempo. Le porte di questi edifici si apriranno sabato 21 febbraio, offrendo un’occasione unica di conoscere meglio il patrimonio locale.

Nobili dimore riaperte: un viaggio nella storia e nell’arte del Ravennate. Le porte di palazzi storici del territorio ravennate si apriranno nuovamente al pubblico a partire da sabato 21 febbraio 2026, grazie alla quarta edizione dell’iniziativa “Metti un pomeriggio a palazzo”. L’evento offrirà un’occasione unica per immergersi nella ricca storia e nell’arte del territorio, con visite guidate a Palazzo Spreti a Ravenna, Palazzo Guiccioli nella stessa città e Palazzo San Giacomo a Russi. L’iniziativa, ideata dalla guida turistica Cristiana Zama, mira a valorizzare un patrimonio architettonico e culturale spesso nascosto.🔗 Leggi su Ameve.eu

