Tesla ha deciso di smettere di produrre le Model S e Model X. Elon Musk ha annunciato che al loro posto l’azienda si concentrerà sulla produzione di robot. Le due vetture, lanciate rispettivamente nel 2012 e 2015, hanno segnato una svolta importante per Tesla, ma ora il focus cambia. La produzione di queste auto di punta si fermerà, e la casa americana punta tutto sull’innovazione robotica.

Si chiude un'era per Tesla: termina la produzione delle Model S e Model X, i primi due modelli prodotti in grande serie dalla casa americana dopo la pionieristica Roadster. Lanciate rispettivamente nel 2012 e nel 2015, sono infatti state le protagoniste assolute dell'affermazione di Tesla sul palcoscenico globale, spianando la strada alle successive Model 3 e Model Y, più generaliste ed accessibili. Dati gli elevati costi di sviluppo di quelle che erano a tutti gli effetti due delle prime auto elettriche di moderna concezione, Tesla aveva infatti deciso di "partire dall'alto", con modelli di segmento premium capaci di generare maggiori margini di profitto rispetto a vetture dal prezzo più contenuto destinate ad essere prodotte su larga scala. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tesla, addio alle Model S e Model X. Musk: "Al loro posto produrremo robot"

Approfondimenti su Tesla ModelS ModelX

Tesla interromperà la produzione della Model S e della Model X nel secondo trimestre del 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Tesla ModelS ModelX

Argomenti discussi: Tesla Model S e Model X addio, stop alla produzione: si fa spazio per Optimus; Crollano i conti della Tesla: meno 61% nel quarto trimestre; Tesla Model S e Model X addio, Elon Musk annuncia la fine: al loro posto i robot; Mercato europeo. Un'auto nuova su cinque è elettrica: addio supremazia Tesla.

Tesla, addio alle Model S e Model X Musk: Al loro posto produrremo robotEscono di scena l'ammiraglia e il Suv ai vertici della gamma Tesla. Introdotti rispettivamente nel 2012 e nel 2015, avevano segnato la prima fase di affermazione della casa americana nel mercato delle ... msn.com

Tesla dice addio alle ammiraglie per fare spazio a umanoidi e robotaxi. Elon Musk: E’ il momento giustoTesla si prepara a voltare pagina in modo radicale. A partire dal prossimo trimestre, la casa americana interromperà la produzione di Model S e Model X per ... ilfattoquotidiano.it

Tesla dice addio a Model S e Model X nel 2026: Elon Musk riconverte lo stabilimento di Fremont per destinarlo alla produzione del robot Optimus. - facebook.com facebook