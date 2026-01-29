Tesla vuole fare meno auto e più robot

Tesla annuncia che ridurrà la produzione di due dei suoi modelli principali. La decisione arriva dopo un 2023 difficile dal punto di vista economico, con risultati deludenti. La casa automobilistica punta ora a focalizzarsi sui robot, lasciando da parte le auto per il momento. La mossa sorprende il mercato, che si aspettava investimenti nelle vetture elettriche, e lascia aperti molti interrogativi sul futuro dell’azienda.

Smetterà di produrre due dei suoi modelli principali, anche alla luce dei deludenti risultati economici dello scorso anno Il CEO di Tesla Elon Musk ha annunciato che entro la metà del 2026 l’azienda terminerà la produzione di due dei suoi più popolari modelli di auto, la Model S e la Model X: Musk ha spiegato che la scelta è dovuta all’intenzione di spostare gli obiettivi principali dell’azienda, tra le più grandi produttrici di auto elettriche al mondo, verso l’intelligenza artificiale e verso la produzione di robot autonomi. Musk lo ha detto commentando i risultati economici del 2025, in cui per la prima volta è stato registrato un calo nelle entrate annuali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

