Terza Categoria Fcr Next Gen un ‘timbro verde’ nell’albo d’oro del Memorial Resta

L’Fcr Next Gen si è aggiudicato il Memorial Renzo Resta, riservato ai club di Terza Categoria di Forlì e Cesena. La squadra ha vinto 2-0 contro l’Aurora, sul campo neutro di Martorano, confermando il suo buon stato di forma e rafforzando il proprio ruolo nell’albo d’oro del torneo. Un risultato che testimonia l’impegno e la crescita del club nel panorama calcistico locale.

L' Fcr Next Gen ha vinto il memorial Renzo Resta riservato ai club di Terza Categoria di Forlì e Cesena battendo 2-0, sul neutro di Martorano, l' Aurora. Entrambe le reti sono state segnate all'inizio del secondo tempo dopo una prima frazione equilibrata. A sbloccare il match, al 51', la stoccata di Bartolini svelto a metter dentro il cross di Turci. Due giri di lancette dopo il 2-0 firmato da Muratori che, servito da Damiano, ha scavalcato il portiere cesenate con un imprendibile pallonetto. La Next Gen, ovvero l'under 21 della società forlivese che con la prima squadra partecipa all'Eccellenza, guida imbattuta il campionato di Terza Categoria al termine dell'andata con 26 punti, seguita dall'Union Sammartinese (21) e dalla stessa Aurora (19).

