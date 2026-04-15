Nel campionato di Terza Categoria del girone A di Firenze, si avvicinano le ultime partite prima della conclusione della stagione. Al campo Calasanzio si è disputato un derby tra le squadre locali, mentre il Ponzano ha raggiunto il secondo posto in classifica grazie a una vittoria. Mancano solo due giornate alla fine del campionato, che si preannuncia ricco di emozioni.

Siamo alle battute conclusive anche del campionato di Terza Categoria, a due giornate dal termine per quanto riguarda il girone A di Firenze. Qui le danze si sono aperte con gli incontri del sabato, che hanno visto risultati degni di nota per le compagini dell’Empolese Valdelsa: la prima notizia è il secondo punto stagionale ottenuto dal Ponzano, che ha fermato l’Afrorenze sull’1-1 grazie alla firma di Mantelli. Un’altra squadra empolese uscita con il sorriso dal campo è l’Avane, che in casa si è imposta per 2-1 sul Quinto con le reti realizzate da Niassè e Bartolini: vittoria che fa morale e che permette ai gialloneri di mister Scannerini di agganciare il Serravalle, che ha invece perso terreno dopo il pirotecnico 5-3 subito nel derby tutto empolese di Pagnana contro il Calasanzio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terza Categoria. Derby al Calasanzio e secondo punto per il Ponzano

Leggi anche: Calcio terza categoria. Il Calasanzio è impegnato in casa. Match interno anche a Fucecchio

Calcio Terza categoria. Il Ponte a Elsa conferma il suo primato. Bene il Marcialla, scivolone del CalasanzioUna rete di Giomarelli ha permesso al Ponte a Elsa di sbancare il campo de La Fornace e di mantenere la vetta del girone B di Terza Categoria pisana...