Calcio terza categoria Il Calasanzio è impegnato in casa Match interno anche a Fucecchio

Stasera prende il via il nuovo weekend di incontri di Terza Categoria, con due anticipi. Alle 21, al campo di Pagnana, il Calasanzio affronta in casa l’Atletico Esperia nel girone A di Firenze. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di consolidare la posizione in classifica e proseguire il cammino stagionale.
Due gli anticipi che stasera aprono un nuovo weekend di Terza Categoria. Il primo si disputa alle 21 a Pagnana, dove per il girone A di Firenze il Calasanzio ospiterà il quotato Atletico Esperia. Già vincitore 2-1 all'andata il team fiorentino è infatti secondo in classifica a meno uno dalla vetta e con il doppio dei punti degli empolesi. Alle 20.45 al Talini, invece, il Giovani Fucecchio 2000 riceverà il Treggiaia per la penultima giornata di andata del girone B di Pisa. Anche in questo caso sfida complicata per i bianconeri con gli ospiti avanti di 12 punti in classifica. Domani, sempre per il girone A di Firenze, alle 14.
