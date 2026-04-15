Terremoto in Friuli-Venezia Giulia sciame sismico nella provincia di Udine | 25 scosse in 9 ore durante la notte

Durante la notte tra martedì e mercoledì, nella provincia di Udine si sono verificate 25 scosse di terremoto in un arco di nove ore. Lo sciame sismico ha coinvolto diverse aree della regione Friuli-Venezia Giulia, con intensità variabile. Le autorità hanno monitorato la situazione senza segnalare danni o feriti. Le verifiche sono ancora in corso per valutare eventuali conseguenze sulle strutture e sulle persone.