Terremoto in Europa | il PSG scavalca il City e punta all’Inter

In Europa, il calcio vive momenti di grande fermento dopo che una squadra francese ha superato il Liverpool nei quarti di finale con due vittorie consecutive. Questa vittoria ha permesso al club di scavalcare un avversario britannico e salire in classifica, modificando gli equilibri tra le principali formazioni del continente e puntando ora a un possibile confronto con un’italiana.

Il Parigi ha scatenato una rivoluzione nei vertici del ranking europeo dopo aver eliminato il Liverpool nei quarti di finale con due vittorie consecutive. Il club francese ha ora superato il Manchester City nella classifica per club e punta direttamente a sorpassare l’Inter, obiettivo raggiungibile con un singolo pareggio. Scossoni ai vertici e la scalata parigina. La gerarchia delle grandi potenze del calcio continentale subisce una trasformazione radicale. Con i risultati ottenuti contro il Liverpool, il Psg ha modificato gli equilibri, lasciandosi alle spalle il City. La distanza con l’Inter si è ridotta drasticamente: un solo punto guadagnato in un match nullo permetterebbe ai francesi di scavalcare i nerazzurri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terremoto in Europa: il PSG scavalca il City e punta all’Inter Leggi anche: PSG punta a Silva mentre il contratto con il Manchester City si avvicina alla scadenza. Sorteggi ottavi di Champions: L'Atalanta trova il Bayern. Poi le sfide Real Madrid-City e Psg-Chelsea. Ora l'Europa League | LiveNelle urne delle tre coppe le otto squadre qualificate direttamente dal girone unico e quelle uscite dai playoff .