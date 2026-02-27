Sorteggi ottavi di Champions | L' Atalanta trova il Bayern Poi le sfide Real Madrid-City e Psg-Chelsea Ora l' Europa League | Live
Nel sorteggio degli ottavi di Champions League, l'Atalanta affronterà il Bayern, mentre il Real Madrid incontrerà il Manchester City e il Paris Saint-Germain sfiderà il Chelsea. Le squadre qualificate sono state estratte da urne che contenevano otto team direttamente qualificate dal girone unico, così come altre che si sono guadagnate il pass attraverso gli spareggi. Ora si attende il prossimo turno di Europa League.
Sorteggi ottavi di Champions: L'Atalanta trova il Bayern di Monaco. Real Madrid-City, Psg-Chelsea | LiveNelle urne delle tre coppe le otto squadre qualificate direttamente dal girone unico e quelle uscite dai playoff .
