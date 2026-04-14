Il Paris Saint-Germain sta monitorando la situazione contrattuale di un difensore attualmente in forza al Manchester City, il cui accordo con il club inglese scadrà a breve. Nei prossimi mesi, il giocatore potrà discutere con altre squadre, e il club francese sembrerebbe interessato a portarlo in rosa. La questione riguarda dunque il possibile trasferimento del difensore, che potrebbe concretizzarsi nel prossimo mercato estivo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Paris Saint-Germain sta valutando seriamente di fare un’offerta per Bernardo Silva, il talentuoso centrocampista del Manchester City. Silva, che ha trascorso nove anni di carriera al Manchester City, si trova ora a un bivio. La sua avventura in Premier League sembra avvicinarsi alla fine, e il club francese potrebbe rappresentare una destinazione interessante per lui. Bernardo Silva è diventato un pilastro per il Manchester City, contribuendo in modo significativo ai successi della squadra nelle competizioni nazionali e internazionali.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - PSG punta a Silva mentre il contratto con il Manchester City si avvicina alla scadenza.

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