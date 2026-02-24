Selvaggia Lucarelli tradisce la Rai e Milly Carlucci | fuga a Mediaset è il terremoto che distrugge tutto

Selvaggia Lucarelli ha deciso di lasciare la Rai, spinta da divergenze con l’azienda e da un’offerta di Mediaset. La giornalista ha firmato un contratto per lavorare in un programma concorrente, suscitando sorpresa nel mondo dello spettacolo. La sua scelta ha creato scompiglio tra gli addetti ai lavori, che temono ripercussioni sulla programmazione di entrambe le reti. La decisione di Lucarelli cambia gli equilibri nel panorama televisivo italiano.

Ha mollato tutto. Ha scelto il nemico. Selvaggia Lucarelli è passata dall’altra parte e ora Milly Carlucci trema. Il GF Vip non sarà mai più lo stesso — e Ballando è già morto. Svolta bomba nel mondo dei reality italiani: il Grande Fratello Vip 2026 prende forma tra conferme ufficiali e colpi di scena dietro le quinte! La macchina dello spettacolo già si è messa in moto: il reality più spiato d’Italia tornerà a metà marzo su Canale 5 sotto la conduzione di Ilary Blasi, e la produzione ha appena annunciato le nuove opinioniste ufficiali per questa stagione che promette scintille. Accanto alla padrona di casa ci saranno due nomi che non passano certo inosservati: Cesara Buonamici, giornalista di lungo corso amatissima dal pubblico, e Selvaggia Lucarelli, la penna tagliente del giornalismo italiano pronta a scatenare discussioni e commenti fulminanti su ogni singolo concorrente. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

