Terremoto al Catania clamoroso | oltre a Viali salta pure Pastore

Il Catania si trova in piena agitazione dopo le recenti scosse interne che hanno coinvolto la squadra. Oltre alla partenza di Viali, anche Pastore lascia l’incarico, segnando un cambio significativo nello staff tecnico e dirigenziale del club. La situazione si sviluppa in un clima di incertezza, con decisioni che stanno modificando la composizione della squadra e della dirigenza in modo repentino.

Il Catania vive ore convulse, scosse continue che stanno ridisegnando l’assetto tecnico e dirigenziale del club rossazzurro. Più che una crisi, sembra una vera e propria faglia aperta nel cuore della stagione: nel giro di poco tempo sono saltate certezze, ruoli e strategie.Il primo scossone è.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4.5

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