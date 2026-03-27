Il Catania si sta preparando per la trasferta contro il Latina, con la squadra che sta lavorando tra recupero fisico e lavoro tattico. Il tecnico William Viali ha analizzato la settimana di allenamenti, evidenziando la necessità di rafforzare mentalità e identità per affrontare la prossima partita. La squadra si sta avvicinando alla sfida con attenzione e concentrazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Preparazione tra recupero fisico e lavoro tattico. Si avvicina la trasferta contro il Latina e il tecnico del Catania, William Viali, ha fatto il punto della situazione, analizzando la settimana di lavoro e preparando la squadra alla prossima sfida. L’attenzione si è concentrata inizialmente sul recupero delle energie: le prime 48 ore sono state dedicate a smaltire le fatiche dell’ultimo match, per poi passare agli aspetti tecnici e tattici da migliorare. “Abbiamo lavorato per affinare gli automatismi e migliorare le situazioni di gioco, sapendo che il Latina è una squadra organizzata e difficile da affrontare”, ha spiegato l’allenatore, sottolineando anche la solidità difensiva degli avversari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, Viali verso Latina: “Serve mentalità e identità”

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A Catania città il NO va oltre il 63%, nella sua provincia il 60% (Sicilia regione col 61% di NO). Tradotto in geografia circoscrizionale della politica. La contea 'fortino' FdI dei La Russa, dei Musumeci, degli Urso, dei Galvagno, dei Trantino, dei Pogliese (e via x.com