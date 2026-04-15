Ufficiale | tra Viali e il Catania è già finita

È arrivata la comunicazione ufficiale: l’allenatore è stato esonerato e il Catania si prepara a riaccogliere l’ex tecnico. La decisione è stata presa tra i Viali e la società, e nelle prossime ore sarà annunciato il nuovo incarico. La squadra si trova ora in fase di transizione, con l’obiettivo di riprendere il cammino sotto una guida diversa.

La decisione è arrivata: William Viali è stato esonerato e il Catania si prepara a riaccogliere Mimmo Toscano alla guida dei rossazzurri.“Catania Football Club - si legge in una nota - comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra William Viali.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Catania, ufficiale la scelta del nuovo allenatore: è William Viali! Il comunicatoCalciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Catania, Viali guarda avanti: “Crescita e mentalità per battere il Picerno”In sala stampa William Viali parte dagli auguri pasquali per poi entrare nel merito della prestazione offerta a Latina, evidenziando segnali di... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: #CrotoneCatania, le formazioni ufficiali; Crotone-Catania, formazioni ufficiali: Viali sceglie il 4-2-3-1; Insolito: una corsa notturna in Velib' arriva tra i viali del Parc Floral di Parigi; Dopo l'ennesima sconfitta del Catania valutazioni in corso su Viali, non escluso il ritorno di Toscano in panchina. Ultim'ora Serie C, ufficiale il cambio di panchina https://tinyurl.com/yc42ttkc facebook Ufficiale, Carlos #Alcaraz si ritira da Barcellona, grave infortunio al polso: le sue condizioni x.com