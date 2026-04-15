asd terranuova traiana e mister marco becattini le strade si separano

Dopo tre stagioni condivise, ASD Terranuova Traiana e il tecnico Marco Becattini hanno deciso di interrompere il proprio rapporto al termine dell’attuale campionato. La decisione è stata comunicata in modo sereno e condiviso, senza ulteriori dettagli o motivazioni specifiche. La notizia riguarda una separazione consensuale tra la società e l’allenatore, che hanno collaborato con entusiasmo e rispetto nel corso del tempo.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Dopo tre stagioni vissute insieme con grande intensità, passione e reciproca stima, ASD Terranuova Traiana e mister Marco Becattini comunicano, in modo sereno e pienamente condiviso, che al termine dell’attuale stagione sportiva le loro strade si separeranno. Si tratta di una decisione presa con largo anticipo e in totale sintonia, frutto di una riflessione comune: al termine di un percorso così significativo, entrambe le parti ritengono sia arrivato il momento di intraprendere nuove sfide e nuovi percorsi, con l’obiettivo di continuare a crescere, sia dal punto di vista professionale che umano. Quello costruito in questi anni è stato molto più di un semplice rapporto sportivo: un cammino fatto di fiducia, lavoro quotidiano, condivisione di valori e tante emozioni vissute insieme.🔗 Leggi su Lanazione.it

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