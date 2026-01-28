Terranuova Traiana Squalificato mister Becattini Multa da 2.000 euro alla società

Il giudice sportivo ha squalificato il mister Becattini e inflitto una multa di 2.000 euro alla società Terranuova Traiana. La decisione arriva dopo la partita con il Follonica Gavorrano, che ha portato a queste sanzioni. La squadra dovrà fare i conti con questa penalizzazione prima di tornare in campo.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Multa da 2.000 euro comminata al Terranuova Traiana dal giudice sportivo a seguito della partita con Follonica Gavorrano. Le motivazioni sono contenute nel bollettino emesso nel quale si parla di "espressioni offensive -da parte dei propri sostenitori- ad ogni fischio da parte del Direttore di gara. Inoltre proferivano espressioni irriguardose e blasfeme nei confronti della terna". L'allenatore Marco Becattini è stato inoltre squalificato per una giornata a causa di recidività in ammonizione. Per questo il trainer biancorosso non potrà essere in panchina nel match di domenica prossima contro il Siena.

