domenica al buitoni di sansepolcro arriva il terranuova traiana

Domenica allo stadio Buitoni di Sansepolcro il Vivi Altotevere Sansepolcro affronta il Terranuova Traiana. I padroni di casa vogliono reagire subito dopo la sconfitta casalinga contro il Siena. La partita si preannuncia un banco di prova importante per entrambe le squadre, che cercano punti per risalire in classifica. I tifosi sono già in fermento in vista di questo appuntamento.

Arezzo, 06 febbraio 2026 – Domenica prossima allo staduo Buitoni il Vivi Altotevere Sansepolcro ospiterà il Terranuova Traiana, chiamato a una risposta immediata dopo lo stop casalingo contro il Siena. Nella 23ª giornata del campionato di Serie D, girone E, la formazione guidata da Marco Becattini farà visita al Sansepolcro con l’obiettivo di tornare a muovere la classifica e consolidare quanto di buono costruito fin qui in una stagione che resta ampiamente positiva. La sconfitta maturata al “Mario Matteini” ha rappresentato il primo passo falso del 2026 per i biancorossi, che restano comunque protagonisti di un campionato di alto livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Oggi il Sansepolcro ospita l’Orvietana al Buitoni in un match cruciale per la corsa alla salvezza.

Domenica, il Terranuova Traiana scenderà in campo contro il Cannara nella 20ª giornata del campionato di Serie D, Girone E.

Serie d: i due attaccanti tornano a disposizione di ciampelli. domenica al buitoni contro una squadra in salute. Il Sansepolcro recupera Vitiello e Belli per la sfida salvezza ...SANSEPOLCRO Si avvicina sempre più la domenica della partita che il Sansepolcro giocherà al Buitoni contro il Poggibonsi di ... sport.quotidiano.net

Il Terranuova Traiana ufficializza l’arrivo in prestito da ACF Fiorentina del difensore centrale Francesco Batignani. Classe 2007, mancino, cresciuto nel vivaio viola, vestirà la maglia biancorossa numero 6 per la sua prima esperienza nel calcio dei grandi, fino facebook