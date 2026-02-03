Questa sera alle Fornaci di Arezzo va in scena uno spettacolo diverso dal solito.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – Un classico del teatro pirandelliano riletto in chiave contemporanea: La patente – ‘u picciu’ porta in scena tutta la modernità, la filosofia e la forza linguistica del celebre atto unico di Luigi Pirandello. Fulvio Cauteruccio, anche autore dell’adattamento e della regia, interpreta Rosario Chiarchiaro insieme a Flavia Pezzo e Massimo Bevilacqua, con la voce recitante di Ninni Bruschetta. La figura iconica resa celebre da Totò nel film del 1954 di Luigi Zampa viene qui ripensata attraverso un originale dialogo tra attore in carne e ossa e intelligenza artificiale. Vittima di superstizioni e dicerie, il Chiarchiaro di Cauteruccio non solo si ribella all’ingiustizia subita, ma chiama il pubblico a una provocatoria partecipazione, invitandolo a “gufare” contro i mali del post-capitalismo e del buonismo ipocrita, intollerante alle differenze e amante del pensiero unico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Pirandello al teatro per bambini, doppio appuntamento alle Fornaci

Questo fine settimana alle Fornaci di Arezzo si svolgeranno eventi dedicati ai più piccoli, tra musica e teatro.

Questo fine settimana, Piccolipalchi propone due eventi teatrali dedicati ai bambini e alle bambine.

