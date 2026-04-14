Terranuova Bracciolini doppio appuntamento con gli autori Naspini e Costantini alla biblioteca Le Fornaci

A Terranuova Bracciolini, presso la Biblioteca Le Fornaci, si tengono due incontri con autori italiani tra i più noti del panorama narrativo contemporaneo. La rassegna “Scrittori in circolo” prevede due appuntamenti nel mese di aprile, durante i quali sono previsti interventi di scrittori apprezzati per le loro opere recenti. I eventi rappresentano un momento di incontro tra il pubblico e gli autori, con discussioni e presentazioni di nuovi libri.

Arezzo, 14 aprile 2026 – A lla Biblioteca Le Fornaci di Terranuova Bracciolini tornano gli appuntamenti con la rassegna “Scrittori in circolo”, che nel mese di aprile propone due incontri con autori tra i più apprezzati del panorama narrativo italiano contemporaneo. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 17 aprile alle ore 18 con Sacha Naspini, che presenterà il suo ultimo romanzo, Ragazzo (Edizioni EO, 2025). Autore noto per una scrittura intensa e profondamente legata ai territori e alle fragilità umane, Naspini dialogherà con Gianna Gambini e Annamaria Mulinacci, mentre le letture saranno affidate a Valentina Santini. Secondo appuntamento lunedì 27 aprile, sempre alle 18, con Roberto Costantini, firma affermata del thriller italiano e già noto per la trilogia del commissario Balistreri.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova Bracciolini, doppio appuntamento con gli autori Naspini e Costantini alla biblioteca Le Fornaci “Scrittori in circolo” alla Biblioteca Le Fornaci di Terranuova. Naspini e Costantini protagonisti di aprileArezzo, 14 aprile 2026 – Tornano gli appuntamenti con la rassegna “Scrittori in circolo” alla Biblioteca Biblioteca Le Fornaci, che nel mese di... Leggi anche: “Io come una farfalla” il 27 febbraio al teatro Le Fornaci di Terranuova Bracciolini A Terranuova Bracciolini taglio del nastro questa mattina alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani per gli interventi effettuati sul Ciuffenna - facebook.com facebook