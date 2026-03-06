L’8 marzo al centro del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Castiglion Fiorentino si è riunito il 6 marzo per discutere dell’8 marzo, giornata internazionale della donna. Durante l’incontro, i giovani hanno approfondito il tema e si sono confrontati su come celebrare questa ricorrenza. La riunione si è svolta nel centro del Comune, con la partecipazione di rappresentanti degli studenti.

Arezzo, 6 marzo 2026 – Alla vigilia della Giornata internazionale della donna, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Castiglion Fiorentino ha dedicato il proprio incontro al significato dell'8 marzo. La seduta è stata un momento di riflessione e condivisione sui temi dell'uguaglianza, del rispetto e del ruolo delle donne nella storia e nella società contemporanea. Coordinati dalle insegnanti, i giovani consiglieri hanno presentato lavori e ricerche dedicati a figure femminili che hanno segnato la storia con il loro talento, il loro coraggio e il loro impegno. Attraverso racconti,...