Torna a Castiglion Fiorentino il dibattito studentesco al Consiglio Comunale dei Ragazzi

A Castiglion Fiorentino torna il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Gli studenti delle scuole del territorio si sono ri riuniti per l’assemblea annuale, un momento in cui possono partecipare direttamente alle decisioni della città. Per molti ragazzi, questa è un’occasione importante per imparare come funziona la politica e per far sentire la loro voce. La riunione si è svolta senza troppi fronzoli, con i giovani che si sono confrontati sui temi che più li interessano.

A Castiglion Fiorentino si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi, un appuntamento annuale che coinvolge gli studenti delle scuole del territorio in un'esperienza di partecipazione democratica diretta. L'evento si è svolto venerdì mattina nella Sala San Michele del Palazzo Comunale, con la presenza degli alunni delle scuole primarie e delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Città di Castiglion Fiorentino". L'iniziativa, guidata dall'insegnante Francesca Vestrini, ha avuto come filo conduttore il tema della pace e della memoria, in linea con la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, celebrata il 1° febbraio.

