Terni, Stefano Bandecchi annuncia un nuovo programma televisivo di livello nazionale dedicato alla promozione del Cantamaggio. La riapertura degli Ex Studios di Papigno rappresenta un'importante occasione per valorizzare questa tradizione locale, con il sostegno delle istituzioni. Il sindaco e l’assessore Sergio Cardinali hanno presenziato alla consegna delle chiavi dell’imponente complesso all’Ente Cantamaggio, segnando un passo importante per il rilancio culturale della zona.

Una riapertura agognata per gli Ex Studios di Papigno. Il sindaco Stefano Bandecchi, accompagnato dall’assessore Sergio Cardinali, ha presenziato alla cerimonia di consegna delle chiavi dell’imponente complesso all’Ente Cantamaggio. Al momento si potrà utilizzare un capannone in attesa del.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Terni, Claudio Fiorelli e M5S Terni: "Due mesi di città paralizzata per un risultato vergognoso. Ora Stefano Bandecchi torni a occuparsi di Terni"

Leggi anche: Terni, Stefano Bandecchi: “Promuoviamo senso civico e responsabilità”. Riapre lo sportello ‘aiutiAMO Terni”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Terni, il sindaco Bandecchi in consiglio comunale “Ecco perché faremo lo stadio e la clinica”

Argomenti discussi: Terni, Stefano Bandecchi: Un programma televisivo di caratura nazionale per promuovere il Cantamaggio; Terni, nuovo ospedale: Bandecchi chiede l'autorizzazione per 10 giorni di sit in davanti alla Regione; Bandecchi annuncia mobilitazione civile di dieci giorni per il nuovo ospedale di Terni; Terni. Iniziato il processo a Bandecchi. Il sindaco: forse ho trovato un giudice a Berlino.

Da Bandecchi appello social per sit-it per il nuovo ospedale di TerniStefano Bandecchi ha lanciato su Instagram un appello per partecipare a un sit-in davanti alla sede della Regione Umbria, a Perugia, per il nuovo ospedale di Terni che dovrebbe essere fatto con soldi ... ansa.it

Bandecchi chiama il sit-in sotto la Regione per il nuovo ospedale: l’appello corre sui socialLo aveva anticipato e ora è ufficiale. Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha lanciato via social un appello per partecipare a un sit-in davanti alla sede della Regione Umbria, a Perugia, per il nuo ... umbria24.it

Giovedì mattina il sindaco e presidente della Provincia di Terni Stefano Bandecchi ha raggiunto il tribunale di Terni per la prima udienza, di fronte al giudice Ersilia Agnello, del processo che lo vede imputato per minaccia, oltraggio, violenza e resistenza a pub - facebook.com facebook