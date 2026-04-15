La proprietà della Ternana calcio, la famiglia Rizzo, ha annunciato la volontà di procedere con la liquidazione volontaria della società. Questa decisione ha portato a un'apertura di spiragli per il futuro del club, che si trova attualmente in una fase di incertezza. Il presidente della squadra ha commentato che si cercherà di salvare il salvabile in un momento difficile per la società.

Terni, 15 aprile 2026 – Si aprono spiragli per il futuro della Ternana calcio, per la quale la proprietà (la famiglia Rizzo ) ha dichiarato la liquidazione volontaria. Liquidazione che di fatto, alla luce delle istanze di fallimento, almeno due, giunte nelle scorse ore all'attenzione del tribunale di Terni, è diventata giudiziale. I giudici hanno fissato per venerdì 17 aprile alle 15 l'udienza prefallimentare in cui esaminarle. Una rapidità, quella degli uffici giudiziari ternani, legata anche al campionato di serie C che, da calendario, vede la Ternana impegnata a Bra sabato 18 aprile. Alla luce delle determinazioni del tribunale, la Figc - si apprende - dovrebbe decidere in merito alla prosecuzione del torneo da parte della squadra rossoverde.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana, si apre uno spiraglio. Bandecchi: “Ora salviamo il salvabile”

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