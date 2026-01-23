Ex Meccanotessile si apre uno spiraglio Lunedì la bonifica dell' area

L’area dell’ex Meccanotessile di via Alderotti, da tempo abbandonata, si appresta a una nuova fase. Lunedì inizierà la bonifica dell’area, un passo importante verso la riqualificazione. La destinazione futura dell’immobile sarà quella di un social housing, offrendo una soluzione abitativa in un contesto riqualificato e più vivibile.

Si apre uno spiraglio per l’area dell’ex Meccanotessile di via Alderotti. L’immobile, da anni in stato di abbandono e degrado, sarà trasformato in un social housing. A confermare questa ipotesi, durante la Commissione 5 che si è tenuta nella giornata di ieri giovedì 22 gennaio a Palazzo Vecchio.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Ex Meccanotessile, dopo anni di incertezza, si avvia a una nuova fase.

