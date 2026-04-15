Il tribunale di Terni ha programmato un'udienza prefallimentare per venerdì 17 aprile alle 15, in seguito al deposito di almeno due istanze di fallimento contro la società sportiva. La decisione arriva prima di una partita prevista per quel fine settimana, e l'incontro si svolgerà in tempi molto ristretti rispetto ai procedimenti giudiziari standard. La situazione legale riguarda esclusivamente la società, senza coinvolgimenti di altri enti.

Il tribunale di Terni ha fissato l’udienza prefallimentare per venerdì 17 aprile alle ore 15, dopo che sono state depositate almeno due istanze di fallimento nei confronti della Ternana. La decisione giudiziale segue la dichiarazione di liquidazione volontaria avanzata dalla famiglia Rizzo, i quali sono proprietari della società sportiva. L’impatto del contenzioso sul calendario calcistico. La rapidità con cui le autorità giudiziarie ternane hanno programmato l’incontro in aula è strettamente legata alla gestione del campionato di serie C. Il calendario prevede infatti che la squadra rossoverde debba affrontare il match contro il Bra già sabato 18 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ternana nel mirino: udienza lampo per il fallimento prima del match

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