Domani alle 15, la Pistoiese affronterà in casa la Trevigliese nell’anticipo della ventottesima giornata del Girone D di Serie D. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per la classifica. La sfida si svolgerà allo Stadio della città toscana, con il pubblico pronto a sostenere i rispettivi team.

Vigilia di campionato per la Pistoiese che domani pomeriggio, alle 15, ospiterà la Trevigliese nell’anticipo della ventottesima giornata del Girone D di Serie D. La sfida del Melani è stata spostata di ventiquattro ore su richiesta del club arancione in vista del big match contro il Lentigione, in programma mercoledì 25 in terra emiliana. Inevitabilmente sarà proprio la partita del Levantini ad avere un peso specifico enorme in ottica promozione, ma prima di quel match la Pistoiese dovrà concentrarsi sulla Trevigliese, che arriverà in via delle Olimpiadi con necessità di conquistare punti in chiave salvezza. La compagine lombarda occupa infatti il terzultimo posto in graduatoria e ha una sola lunghezza di vantaggio sulla penultima posizione, che comporterebbe la retrocessione diretta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima squadra. Trevigliese nel mirino. Poi il big match

Articoli correlati

Notte NBA tra sorprese e big match: crolla Denver, Warriors show, Boston ok nel big matchNov 13, 2025; Salt Lake City, Utah, USA; Atlanta Hawks forward Jalen Johnson (1) shoots over Utah Jazz forward Brice Sensabaugh (28) during the...

Leggi anche: Inter in apprensione per Barella: stop muscolare, il mirino è sul big match con la Juventus

Tutto quello che riguarda Prima squadra

Temi più discussi: Trevigliese: Pronti ad andare a giocare fuori città. Scontro con la giunta Imeri sui campi da calcio; Serie D Girone D, pareggio per uno a uno tra Trevigliese e Rovato Vertovese. Le azioni salienti della gara (VIDEO); Gestione unificata degli impianti sportivi, la Trevigliese minaccia di lasciare la città; Serie D Girone D, la Trevigliese alza la voce nei confronti del comune: Trasparenza e diritti ignorati sulla gestione dello stadio.

Prima squadra. Trevigliese nel mirino. Poi il big matchVigilia di campionato per la Pistoiese che domani pomeriggio, alle 15, ospiterà la Trevigliese nell’anticipo della ventottesima giornata del ... sport.quotidiano.net

Trevigliese: «Pronti ad andare a giocare fuori città». Scontro con la giunta Imeri sui campi da calcioIl nodo del bando unico e la proposta del club solo per lo stadio: «Non siamo a lascia o raddoppia». Il Comune: «Tuteliamo gli interessi della comunità» ... bergamo.corriere.it

Il primo allenamento. La prima vittoria. La prima sconfitta. La prima squadra. Auguri a tutti i papà, quelli che ci hanno insegnato a non mollare mai #NuvolíAltaFrattePadova #festadelpapà - facebook.com facebook