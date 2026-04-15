Ternana la mossa a sorpresa che evita il caos in Serie C | ecco perché il club è per ora salvo

La Ternana ha evitato l’esclusione immediata dalla Serie C grazie a una strategia che ha permesso di mantenere la squadra in campionato. La decisione riguarda un’azione legale intrapresa dal club, che ha portato a un rallentamento del procedimento di esclusione. La situazione si è sbloccata temporaneamente, consentendo alla squadra di continuare a giocare e di non essere esclusa dal torneo nel breve periodo.

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