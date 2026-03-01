Ternana-Campobasso 2-4 pesante passo indietro dei rossoverdi

Nella partita tra Ternana e Campobasso, giocata al “Liberati” sotto una pioggia battente, il Campobasso ha vinto con il punteggio di 2-4. La squadra ospite ha recuperato un risultato negativo e ha subito preso il comando del match, portando a casa i tre punti. Alla fine dell’incontro, il Campobasso si è posizionato al quarto posto in classifica.

Terni, 1 marzo 2026 – Pioggia di gol al "Liberati", molto fredda per i rossoverdi. Il Campobasso vince in rimonta e si ritrova da solo al 4° posto. Inatteso passo indietro per la squadra di Liverani, soprattutto in fase di copertura. Gli ospiti passano con un colpo di testa di Padula su angolo di Gala (nell'occasione i meccanismi a protezione di D'Alterio e lo stesso portiere non sono impeccabili). La Ternana pareggia con un gran destro da 20 metri di Majer su assist di Dubickas e va in vantaggio a inizio ripresa con Kerrigan servito da Ndrecka. Il Campobasso la ribalta con Lancini che riprende una corta respints di D'Alterio su azione da calcio piazzato e con un gran destro dalla distanza di Bifulco.