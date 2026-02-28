Per Teheran la guerra è meglio della resa | Iran l’analisi che disegna scenari cupi

Secondo un esperto, Teheran preferisce la guerra alla resa, con scenari che appaiono preoccupanti. L’analisi si basa su una valutazione delle posizioni e delle strategie adottate dall’Iran, senza entrare nel merito di cause o motivazioni. La discussione si concentra sui possibili sviluppi futuri, evidenziando il rischio di escalation e tensioni crescenti nella regione.

Litvak osserva che il presidente americano Donald Trump avrebbe cercato un accordo prima dell’attacco, ma senza successo. Gli iraniani, spiega, non si fidano degli Stati Uniti e ritengono meno pericoloso affrontare un conflitto circoscritto che cedere a richieste che potrebbero mettere a repentaglio la continuità del sistema politico. L’analista sottolinea inoltre che l’Iran non è un “one-man show” fondato esclusivamente sulla figura della Guida Suprema. L’eventuale eliminazione di Ali Khamenei non determinerebbe automaticamente la fine del regime, che poggia su una rete istituzionale capillare, militare e religiosa. Al contrario, una simile mossa potrebbe trasformarlo in un martire e innescare una radicalizzazione religiosa di lungo periodo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

