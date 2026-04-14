Il tecnico esprime soddisfazione per i progressi fatti, sottolineando l’impegno e il sacrificio della squadra, e afferma di aver contribuito con un contributo concreto. La squadra si avvicina alla salvezza, ma guarda già alla sfida di giovedì contro il Crystal Palace, sperando di ottenere una vittoria che possa rappresentare un risultato storico. La partita si avvicina, alimentando la voglia di fare un passo avanti importante.

Se da un lato l’obiettivo salvezza è quasi raggiunto, dall’altro c’è la voglia di provare a regalarsi un’impresa giovedì contro il Crystal Palace. Paolo Vanoli analizza così la serata. "Ci manca ancora qualcosa per finire questo percorso, ma faccio i complimenti ai ragazzi. Avevamo sette primavera in panchina e un elemento dell’Under 18 (Cianciulli, ndr), un premio per tutto il settore giovanile. La partita l’abbiamo preparata bene, con carattere e sacrificio: siamo stati squadra fino alla fine, recupero compreso. Non potevo chiedere di più. Abbiamo ottenuto qualcosa di importante e ora dobbiamo recuperare le energie per provare a sognare anche noi per questa partita di Conference davanti al nostro pubblico".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sollievo del tecnico. "Cuore e sacrificio. Messo un mattone»

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In questo momento così difficile, voglio dire grazie di cuore a tutti voi. La vostra vicinanza, i messaggi, le parole di affetto e il supporto che mi avete dimostrato per la perdita della mia mamma . Anche se non riesco a rispondere a ciascuno personalmente, sappi - facebook.com facebook

Rientro da Montecarlo con il cuore colmo di gioia. Ovviamente per la splendida vittoria di Sinner ma in particolare per aver fatto spendere a cena 500€ a @AdrianoPanatta mangiando in maniera indecente x.com