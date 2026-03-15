Terni ricorda il sacrificio di Luigi Trastulli per la pace e la Costituzione

A Terni è stata posta una targa vicino alle acciaierie per ricordare Luigi Trastulli, un giovane operaio metallurgico di 21 anni ucciso durante una manifestazione contro l’adesione dell’Italia alla Nato il 17 marzo 1949. La lastra riporta la scritta “Trastulli Luigi, caduto per la pace, 17.3.1949” e celebra il suo sacrificio legato alla lotta per la pace e la Costituzione.

Iniziativa di Fondazione Di Vittorio, Anpi e Cgil a 77 anni dalla morte del giovane operaio: cerimonia e approfondimento martedì 17 marzo alle 16 nella sala del consiglio comunale “Trastulli Luigi, caduto per la pace, 17.3.1949”. Recita così la targa affissa nei pressi delle acciaierie di Terni che ricorda il ventunenne operaio metallurgico ucciso durante gli scontri con la polizia di Scelba in occasione di una manifestazione contro l’adesione dell’Italia alla Nato, settantasette anni fa. “Un sacrificio che rappresenta, ancora oggi, un esempio di militanza attiva per affermare il valore della pace e della carta costituzionale” spiegano... 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Il sacrificio che insegna ancora: la Polizia ricorda Luigi D’Andrea e Renato BarboriniIl sacrificio che insegna ancora: la Polizia di Stato di Bergamo ricorda Luigi D’Andrea e Renato Barborini “Ero in quinta elementare. Genova ricorda la Battaglia di Nikolajewka e il sacrificio degli AlpiniDomenica mattina, 25 gennaio, Genova ha commemorato l’anniversario della Battaglia di Nikolajewka, combattuta il 26 gennaio 1943 durante la tragica...