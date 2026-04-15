Cassa Depositi e Prestiti ha scelto Pasqualino Monti come candidato per la posizione di presidente di Terna. Attualmente è amministratore delegato di Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile. La nomina avverrà in vista del rinnovo dei vertici di Terna previsto per il prossimo maggio. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli ufficiali sui passaggi successivi.

Cassa Depositi e Prestiti ha individuato Pasqualino Monti come possibile nuovo vertice di Terna, puntando sulla figura dell’attuale amministratore delegato di Enav per guidare la società elettrica in vista del rinnovo dei vertici previsto per il prossimo maggio. La proposta arriva dopo una gestione di Enav caratterizzata da una crescita finanziaria senza precedenti e da una significativa efficienza operativa nei cieli italiani. L’impatto dei risultati industriali sul bilancio e sull’efficienza dei servizi. Le statistiche che emergono dalla gestione di Monti presso Enav, iniziata nell’aprile 2023, delineano un quadro di forte solidità economica che potrebbe influenzare le strategie future di Terna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terna, CDP punta su Monti: l’uomo dei record di Enav guida la rete

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