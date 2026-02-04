In molte città italiane si registrano già problemi di approvvigionamento. La domanda di acqua pulita cresce, ma le riserve si stanno riducendo velocemente. Alcuni cittadini devono fare i conti con rubinetti a secco, mentre le fonti naturali si riducono a vista d’occhio. La situazione sta diventando un allarme reale, anche se molti ancora non se ne rendono conto.

L’Italia sta vivendo una crisi silenziosa, invisibile ai più, ma già tangibile nei rubinetti di tante città e paesi: l’acqua potabile, quel bene primario che per decenni è stato considerato inesauribile, comincia a scarseggiare. Non si tratta di un’allarme da catastrofe, ma di una graduale, inesorabile contrazione delle risorse idriche, aggravata da un aumento costante della domanda. A Follina, in provincia di Treviso, dove l’aria è ancora fresca e il cielo si apre in chiazze di azzurro, un gruppo di escursionisti si raduna all’alba per un’escursione che sembra uscita da un libro di viaggi. Alle nove e trenta precise, in un punto non segnato sulle mappe ma ben noto ai pochi che lo frequentano, si ritrovano con una guida ambientale per un percorso che si snoda tra boschi invernali e sorgenti che sgorgano con una limpidezza quasi incredibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acqua potabile in crisi: in Italia cresce la domanda, ma le risorse si esauriscono

Approfondimenti su Acqua Potabile Italia

La crisi idrica in Capitanata continua a rappresentare una sfida significativa, sebbene le recenti piogge abbiano parzialmente alleviato le difficoltà.

Il caso Silva evidenzia una situazione di criticità riguardo alla disponibilità di acqua potabile a Montecchio Precalcino.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Acqua Potabile Italia

Argomenti discussi: Blog | Il mondo è in bancarotta idrica: il rapporto ONU che dovrebbe allarmarci; L’era della bancarotta idrica: crisi e sicurezza in Africa; È bancarotta idrica globale: 2,2 miliardi senza acqua potabile, 4 miliardi colpiti dalla scarsità e un...; Potenza, crisi idrica: 6 milioni per rendere potabile acqua del lago Pantano. Wwf: valutare impatto.

Siamo in bancarotta idrica: la crisi dell’acqua ormai è irreversibile. Urge un’altra agricoltura3 miliardi di persone in zone di instabilità idrica e il 70% delle falde in declino. La crisi dell'acqua è ormai irreversibile ... ilfattoquotidiano.it

È bancarotta idrica globale: 2,2 miliardi senza acqua potabile, 4 miliardi colpiti dalla scarsità e un sistema che non riesce a rigenerarsi. L’Onu: si passi dalla gestione ...Il nuovo rapporto dell’Istituto Universitario delle Nazioni Unite per l’Acqua, l’Ambiente e la Salute (Unu-Inweh) certifica il passaggio dalla crisi alla bancarotta idrica globale, causata da sovrasfr ... corriere.it

“Acqua non potabile da 13 anni, chiediamo una riduzione della tariffa” Il sindaco di Fabrica di Roma, Claudio Ricci scrive a Talete e chiede un incontro Leggi qui: https://www.tusciaweb.eu/2026/02/acqua-non-potabile-da-13-anni-chiediamo-una-rid - facebook.com facebook

«Installato il fontanello dell'acqua potabile a Talamone, per l'attivazione bisognerà aspettare ancora qualche giorno» a farlo sapere il consigliere delegato ai lavori pubblici del Comune di Orbetello, il senatore . #OrbetelloInforma x.com