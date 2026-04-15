Terapia del dolore un nuovo ambulatorio al Grassi | al via anche la Scrambler therapy Come funziona

In un ospedale di Ostia è stato aperto un nuovo ambulatorio dedicato alla terapia del dolore, che sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 18. Tra le opzioni disponibili, sarà introdotta anche la Scrambler therapy, una tecnica utilizzata per trattare il dolore cronico. L’ambulatorio si aggiunge alle strutture esistenti, offrendo un servizio mirato a pazienti che necessitano di interventi specifici contro il dolore.

Un nuovo ambulatorio per la terapia del dolore all’ospedale Grassi di Ostia. Sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 18. “Un passaggio fondamentale nell’opera dell’offerta assistenziale della nostra azienda – spiega Laura Figorilli, direttrice generale della Asl Roma 2 -. Il dolore.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Ostia, attivato al Grassi nuovo ambulatorio per la terapia del doloreOstia, 15 aprile 2026 – La ASL Roma 3 si conferma, attraverso un approccio multidisciplinare e integrato tra ospedale e territorio, punto di... Leggi anche: Il bimbo trapiantato con un cuore bruciato inizia la terapia del dolore: come funziona Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Trasferimento dell'unità operativa di Terapia del Dolore: nuovi locali dal 13 aprile; La terapia del dolore al centro del futuro della cura; Terapia del dolore: la nuova IA che ‘predice’ se diventerà cronico; Dolore nel fine vita: perché la sua gestione resta una criticità assistenziale. Al Grassi un nuovo ambulatorio per la terapia del doloreAperto dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 18. Ampliata l'offerta della Asl Roma 3 sul territorio, da Roma a Ostia, da Fiumicino a Casal Bernocchi. Scrambler Therapy contro il dolore cronico ... romasette.it Ostia, attivato al Grassi nuovo ambulatorio per la terapia del doloreOstia, 15 aprile 2026 – La ASL Roma 3 si conferma, attraverso un approccio multidisciplinare e integrato tra ospedale e territorio, punto di riferimento non solo per l’assistenza sanitaria ordinaria, ... ilfaroonline.it "Artrosi. Come gestirla oggi tra prevenzione, terapia, movimento". E' il titolo del convegno in programma a #Ferrara sabato 18 aprile, nella sede del Consorzio Wunderkammer, organizzato in forma congiunta da Esercizio Vita e Idrokinetik - facebook.com facebook Terapia del dolore e cure palliative, a Riccione il congresso Siaarti x.com