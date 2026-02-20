Il bimbo trapiantato con un cuore bruciato inizia la terapia del dolore | come funziona

Domenico, il bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha iniziato la terapia del dolore dopo aver subito un trapianto di cuore danneggiato da ustioni. La sua condizione complessa, causata da gravi ustioni durante l’incidente, aveva portato a settimane di sofferenza e incertezza. Ora, i medici hanno deciso di intervenire con trattamenti specifici per alleviare le sue sofferenze e migliorare la qualità di vita. La famiglia spera che questa nuova fase porti sollievo al piccolo nel suo percorso di guarigione.

INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" Il piccolo resterà collegato all’ECMO, ma la terapia sarà orientata non più alla guarigione, bensì all’alleviamento delle sofferenze, evitando l’accanimento terapeutico Dopo settimane di speranza, attesa e dolore, la vicenda del piccolo Domenico, bambino di poco più di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha imboccato una nuova fase: quella della terapia per alleviare il dolore. Non si tratta di un trattamento volto a prolungare la vita a tutti i costi, ma di un percorso mirato a garantire il massimo sollievo fisico ed emotivo, rispettando la dignità del bambino e le volontà della famiglia, evitando ogni forma di accanimento terapeutico.🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Caso cuore bruciato, inizia la terapia del dolore per il piccolo Domenico Leggi anche: Il bimbo con il cuore "bruciato" inizierà la terapia per il dolore: "Non ha più speranze" Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bimbo trapiantato con cuore bruciato, medici: 'Grave ma stabile'; Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli, facciamo il punto; Corsa contro il tempo per il cuore di Tommaso. Meloni chiama la mamma: Avrete giustizia; Bimbo trapiantato, la mamma non si arrende: 'Mi aiuti il Papa'. Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, il numero degli indagati potrebbe salireMentre la mamma del bambino di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato, resta accanto al suo piccolo , le indagini vanno avanti. Il caso, che da giorni solleva stando profonda ... tgcom24.mediaset.it Bimbo trapiantato, la mamma: «Non ci sono più speranze, iniziamo la terapia del dolore». Le lacrime del padre: «Mi manca tutto di lui»La parola fine su una vicenda che ha commosso l'Italia intera arriva con il timbro della rassegnazione più dolorosa, quella di una madre che sceglie di non prolungare le sofferenze ... corriereadriatico.it la Repubblica. . Il cuore che non ha potuto ricevere il piccolo di Napoli, salverà un altro bambino. Ad anticiparlo è il sito Tgcom24: secondo quanto appreso, quel cuore è stato trapiantato in un altro bimbo suo coetaneo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Berg - facebook.com facebook Si decide la nuova terapia ma al bimbo trapiantato non sarà staccato l'Ecmo. Riunione sul percorso per alleviare le sofferenze del piccolo Domenico, sottoposto a dicembre al trapianto con un cuore danneggiato. #ANSA x.com