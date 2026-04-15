L’amministrazione comunale di Teramo ha iniziato le pratiche per pagare i cittadini che hanno lavorato ai seggi durante il referendum del 22 e 23 marzo. I rimborsi sono destinati a chi ha svolto il servizio elettorale in quei giorni, e le procedure sono state messe in moto per garantire l’erogazione dei compensi. La liquidazione avverrà nei prossimi giorni, secondo le modalità stabilite dall’ente.

L’amministrazione comunale di Teramo ha avviato le procedure per l’erogazione dei compensi dovuti ai cittadini che hanno prestato servizio presso i seggi durante la consultazione referendaria avvenuta il 22 e il 23 marzo scorso. I mandati di pagamento sono stati ufficialmente emessi, permettendo ai Presidenti, ai segretari e agli scrutatori di accedere alle somme spettanti per l’impegno democratico svolto. Modalità di incasso e gestione delle criticità amministrative. ha indicato la preferenza per il prelievo di denaro contante, la procedura prevede il passaggio presso uno qualsiasi sportello della Banca Tercas, parte del Gruppo Banca Popolare di Bari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo: arrivano i rimborsi ha lavorato ai seggi

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