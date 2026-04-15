A Messina, il Servizio Elettorale ha iniziato le operazioni per il pagamento dei compensi ai cittadini che hanno partecipato come scrutatori e segnalatori durante il Referendum del 22 e 23 marzo 2026. Le procedure prevedono la verifica delle presenze e l'erogazione delle somme dovute ai volontari coinvolti nelle operazioni di voto. I pagamenti saranno effettuati nei prossimi giorni, secondo le modalità già comunicate dall’amministrazione comunale.

Il Servizio Elettorale del Comune di Messina ha avviato le procedure per l’erogazione dei compensi spettanti ai cittadini che hanno garantito il funzionamento dei seggi durante il Referendum tenutosi il 22 e il 23 marzo 2026. La gestione amministratica, coordinata da Palazzo Zanca, riguarda i mandati destinati a presidenti, segretari e scrutatori, con modalità di incasso differenziate in base alle opzioni sottoscritte dai singoli operatori nei Modelli A presso le rispettive sezioni elettorali. Gestione operativa e canali di pagamento per i componenti dei seggi. ha scelto la liquidazione tramite cassa, l’operazione deve essere effettuata presso gli sportelli della UniCredit.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, partono i pagamenti ha lavorato ai seggi del Referendum

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