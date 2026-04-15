Teramo arrivano i Pos in chiesa per le offerte con la carta

A Teramo sono stati installati dei POS nelle chiese per consentire ai fedeli di fare offerte con carte di debito o credito. I dispositivi sono stati posizionati all’interno delle strutture ecclesiastiche, così da facilitare le donazioni senza l’uso di contanti. Questa novità permette di effettuare pagamenti elettronici durante le celebrazioni religiose o in occasione di eventi pubblici. L’introduzione mira a offrire un metodo di donazione più pratico e sicuro.

TERAMO – Anche la fede si apre all’innovazione digitale. Da domani la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria a Teramo diventerà un laboratorio di modernità ecclesiale, ospitando uno speciale totem multimediale per la raccolta delle offerte. La chiesa teramana è stata infatti selezionata tra le prime trenta parrocchie del Centro-Sud Italia per l’avvio di un progetto pilota promosso dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e dal Servizio Promozione della Cei, con il supporto tecnico di Banca del Mezzogiorno e Nexi. Il dispositivo permetterà ai fedeli di effettuare donazioni in modo rapido e sicuro utilizzando carte di debito, credito o i wallet digitali su smartphone e smartwatch.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Teramo, arrivano i Pos in chiesa per le offerte con la carta Con l’auto fin quasi dentro la chiesa per rubare le offerte: denunciato 20enne a MeroneHa parcheggiato l’auto sotto il portico, con il baule rivolto verso l’ingresso della chiesa, come se dovesse caricare qualcosa in fretta. Con l’auto fin quasi dentro la chiesa per rubare le offerte: denunciato 30enne a MeroneHa parcheggiato l’auto sotto il portico, con il baule rivolto verso l’ingresso della chiesa, come se dovesse caricare qualcosa in fretta.