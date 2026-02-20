Con l’auto fin quasi dentro la chiesa per rubare le offerte | denunciato 30enne a Merone

Un uomo di 30 anni è stato denunciato a Merone dopo aver tentato di entrare nella chiesa con l’auto, con l’intenzione di rubare le offerte. La polizia ha scoperto che aveva parcheggiato sotto il portico, con il baule aperto rivolto verso l’ingresso, come se volesse prendere qualcosa in fretta. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti hanno fermato l’uomo prima che potesse agire, evitando che il tentativo di furto andasse a buon fine.

Ha parcheggiato l'auto sotto il portico, con il baule rivolto verso l'ingresso della chiesa, come se dovesse caricare qualcosa in fretta. Poi è entrato e ha tentato di portare via la cassetta delle offerte. Ma il piano è saltato per un dettaglio imprevisto: il peso. È successo il 27 gennaio, tra le 17.30 e le 18, alla parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo di Merone. Un uomo italiano, classe 1990 e già noto alle forze dell'ordine, si sarebbe aggirato nei pressi dell'edificio religioso prima di entrare in azione. Una volta all'interno, avrebbe cercato di sollevarla. Ma la cassetta, particolarmente pesante, gli sarebbe sfuggita di mano, cadendo a terra con un forte tonfo.

