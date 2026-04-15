Tentò di investire e uccidere un poliziotto dopo una sparatoria alla Bovisasca a Milano | arrestato 32enne

Lo scorso 14 marzo alla Bovisasca, a Milano, si è verificata una sparatoria durante la quale un poliziotto è stato preso di mira. Dopo le indagini, sono stati identificati e arrestati due uomini ritenuti responsabili dell'evento. Uno dei due avrebbe tentato di investire e uccidere un agente durante il confronto. Le forze dell'ordine hanno portato a termine l’operazione di cattura dei sospettati.

Sono stati individuati e arrestati i due uomini responsabili della sparatoria con la Polizia avvenuta lo scorso 14 marzo alla Bovisasca, a Milano. Uno dei due, un 32enne, avrebbe anche tentato di investire e uccidere un poliziotto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Arrestato l’uomo ricercato per aver tentato di investire un poliziotto dopo una sparatoria alla BovisascaMilano, 15 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Milano ha eseguito un fermo d’indiziato di delitto nei confronti di due cittadini cileni di 32 anni,... Sparatoria a Milano, il poliziotto che ha sparato alla testa del 28enne: «Ho avuto paura, non pensavo di uccidere». Chi era la vittimaSi cerca di fare chiarezza su cosa è avvenuto intorno nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 26 gennaio, in via Impastato, nel quartiere Rogoredo di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Auto, ecco cosa bisogna sapere prima di investire nel settore; Lite colpi di mannaia in strada a Sondrio: 30enne arrestato per tentato omicidio; ? Folle inseguimento per le vie del paese: agenti aggrediti e feriti - BresciaToday; Comunicazione Italiana. Tentò di investire e uccidere un poliziotto dopo una sparatoria alla Bovisasca a Milano: arrestato 32enneSono stati individuati e arrestati i due uomini responsabili della sparatoria con la Polizia avvenuta lo scorso 14 marzo alla Bovisasca, a Milano. Uno dei due, un 32enne, avrebbe anche tentato di ... fanpage.it Arrestato l’uomo ricercato per aver tentato di investire un poliziotto dopo una sparatoria alla BovisascaÈ un cileno di 32 anni riconosciuto dagli agenti di Polizia e arrestato insieme a un complice. Nel loro covo di via via Salutati sequestrati soldi e refurtiva ... msn.com “I medici si chiedono come faccia ad essere ancora vivo”. Achille Costacurta racconta uno dei periodi più complessi della sua vita: a 16 anni fu arrestato per spaccio e nel centro penale tentò di togliersi la vita ingerendo 7 boccette di metadone facebook Al Vinitaly di Verona la presidente del Consiglio Giorgia Meloni tenta due volte di accontentare la richiesta di un selfie con una persona presente, poi le sottrae lo smartphone con tono scherzoso, rivolgendosi in romanesco — “Ma che stai a fa” — sorridendo. x.com