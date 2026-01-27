In un incidente avvenuto a Milano, un poliziotto ha sparato a un 28enne in via Impastato. La scena, ancora sotto indagine, ha sollevato interrogativi sulla dinamica e sulle motivazioni dell’episodio. La vittima, il contesto e le circostanze sono al centro delle verifiche delle autorità competenti, che cercano di fare luce su quanto accaduto nel quartiere di Rogoredo.

Si cerca di fare chiarezza su cosa è avvenuto intorno nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 26 gennaio, in via Impastato, nel quartiere Rogoredo di Milano. Si tratta di una nota zona di spaccio. Lì, intorno alle 18, un poliziotto ha esploso un colpo di pistola: il proiettile ha centrato alla testa Abderrahim Mansouri, un ragazzo di 28 anni di origine marocchine, già noto alle forze dell'ordine. Ucciso a 28 anni da un poliziotto: l'alt dell'agente, la pistola (a salve) puntata contro e gli spari. Cosa è davvero successo L'agente in borghese della squadra investigativa del commissariato Mecenate, come riporta il Corriere della Sera, è ora indagato per omicidio volontario. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Sparatoria a Milano, il poliziotto che ha sparato alla testa del 28enne: «Ho avuto paura, non pensavo di uccidere». Chi era la vittima

Approfondimenti su Milano Rogoredo

Durante un'operazione antidroga a Rogoredo, un agente di polizia ha sparato e ucciso un 28enne armato di pistola a salve.

In un episodio a Milano, un agente ha sparato a un giovane di 28 anni, che aveva un’arma a salve.

Ultime notizie su Milano Rogoredo

